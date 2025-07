Die Türkei und Brasilien wollen ihr bilaterales Handelsvolumen auf zehn Milliarden Dollar erhöhen. Beide Länder seien dafür bereit, den Handel durch eine Diversifizierung der Waren künftig ausgewogener zu gestalten, sagte der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu am Montag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz nach einem Treffen mit seinem brasilianischen Amtskollegen Carlos Franca in der Hauptstadt Brasilia.

„Wir wollen unser Handelsvolumen und auch unsere Tourismusaktivitäten gegenseitig steigern“, unterstrich der türkische Chefdiplomat. Während des Treffens konzentrierten sich die beiden Seiten zudem auf die Zusammenarbeit in den Bereichen Verteidigung, Militär, Kultur und Bildung. „Brasilien ist unser größter Handelspartner in Lateinamerika“, so Çavuşoğlu. Das aktuelle Handelsvolumen belaufe sich auf rund fünf Milliarden Dollar.

Beide Länder unterzeichneten mehrere Abkommen, die die kulturellen und politischen Beziehungen stärken sollen. Çavuşoğlu verwies darauf, dass die Beziehungen zwischen der Türkei und Brasilien mehr als 160 Jahre zurückreichten.

Vor dem Ausbruch der Pandemie lag die Zahl der Touristen, die aus Brasilien in die Türkei reisten, bei etwa 100.000. Diese Zahl sei jedoch wegen der Corona-Beschränkungen zurückgegangen. „Unser Ziel ist es nun, diese Zahl wieder zu erreichen und sogar noch darüber hinauszugehen, um 150.000 zu erreichen“, sagte er.

Verteidigungsbeziehungen stärken„Wir versuchen, die Infrastruktur unserer Beziehungen zur Türkei zu institutionalisieren“, erklärte Brasiliens Außenminister Franca und verwies auf ein großes Interesse seines Landes an einer engen Verteidigungskooperation mit Ankara. „Wir wollen diese institutionelle Infrastruktur in der Verteidigungsindustrie sowie in vielen anderen Bereichen stärken.“

Franca erinnerte in diesem Zusammenhang an ein Abkommen mit der Türkei im Bereich der Verteidigungsindustrie, das bereits im vergangenen Jahr unterzeichnet wurde: „Mit diesem Abkommen werden wir in der Lage sein, viele verschiedene Studien durchzuführen und Technologie zu transferieren.“ Diese Kooperation werde auch die Kampfkraft der brasilianischen Armee erhöhen und die diesbezügliche Infrastruktur stärken.

Antalya Diplomacy Forum „äußerst wichtig“Franca lobte die intensiven multilateralen und bilateralen Kontakte der Türkei auf internationaler Ebene, darunter das Antalya Diplomacy Forum. Dieses sei „äußerst wichtig“, sagte der brasilianische Außenminister. Es sei das erste Mal gewesen, dass eine Delegation der brasilianischen Regierung an diesem Forum im vergangenen Monat teilnahm, sagte Franca.

Am 10. März hatte die Türkei weltweit für Schlagzeilen gesorgt, als sie den russischen und den ukrainischen Außenminister in der südtürkischen Provinz Antalya empfing. Es handelte sich um das bislang hochrangigste Treffen beider Kriegsparteien seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine am 24. Februar.

Brasilien unterstützt türkischen MERCOSUR-BeitrittFranca betonte, dass Brasilien die Bemühungen der Türkei um eine Wiederaufnahme der Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen mit dem Gemeinsamen Markt Südamerikas (MERCOSUR) unterstütze. Er dankte der Türkei auch für ihre Unterstützung der brasilianischen OECD-Kandidatur.

Çavuşoğlu hatte zunächst am Sonntag an der Eröffnungsfeier des türkischen Generalkonsulats in Sao Paulo teilgenommen. Später am Montag traf er sich mit dem brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro im Rahmen seines offiziellen Besuchs in dem lateinamerikanischen Land.

Mehr dazu:„La Croix“: Drohnentechnologie stärkt militärischen Einfluss der Türkei