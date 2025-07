Mithilfe der Türkei sind laut Angaben des türkischen Innenministers Süleyman Soylu rund 500.000 Syrer in ihre Heimat zurückgekehrt. In den von der Türkei gemeinsam mit der syrischen Opposition vom Terror befreiten Gebieten stieg die Bevölkerung in den vergangenen Monaten von 1,3 Millionen auf mehr als zwei Millionen Menschen an. Das berichtete das Nachrichtenportal „Hürriyet“ am Dienstag.

Rückkehrprozess auf freiwilliger BasisUm den Prozess freiwilliger Rückkehr in die Heimat zu erleichtert, hatten türkische Behörden im Vorfeld Befragungen und Gespräche mit den syrischen Gemeinschaften durchgeführt.

In den von türkischen Soldaten geschützten Zufluchtsorten waren Räte eingerichtet worden. Unter deren Federführung wurden mehr als 12.000 lokale Sicherheitskräfte geschult und fast 3000 Berater für die Verwaltungen der Städte und Stadtteile ernannt.

In den Städten Afrin, Ras al-Ayn, Azez, Al-Bab und Tell Abyad wurde mit türkischer Unterstützung ein städtisches Sicherheits- und Verwaltungssystem eingerichtet. Auch ein Kommunikationssystem für die Justiz wird in diesen Städten getestet.

Acht öffentliche Krankenhäuser errichtetDas Gesundheitssystem, zu dem acht öffentliche Krankenhäuser, 33 private Krankenhäuser, 106 Gesundheitszentren, 42 Notfallstationen, zehn mobile Gesundheitsfahrzeuge und 76 Krankenwagen gehören, wurde erst jüngst um ein neues öffentliches Krankenhaus erweitert.

In den neu errichteten Industriegebieten werden inzwischen rund 50.000 Einheimische beschäftigt. Die Landwirte werden mit Saatgut und Düngemitteln unterstützt. In dem Bemühen, die lokale Wirtschaft und den Handel wiederzubeleben, wurden auch die Grenzübergänge zur Türkei wieder geöffnet und modernisiert.

63.000 neue Häuser werden gerade gebautIn den drei Zielgebieten der erfolgreichen Antiterror-Operation wurden insgesamt 51.860 Häuser gebaut, von denen 44.853 bereits von Familien bezogen wurden. Die Bauarbeiten an 63.167 weiteren neuen Häusern werden voraussichtlich in den kommenden Monaten abgeschlossen sein.

Rund 350.000 Kinder gehen wieder in 1429 Schulen. Fast 50 weitere Schulen und mehrere Berufsbildungszentren werden demnächst hinzukommen. Dazu kommen zwei Sporthallen, fünf Stadien, zehn Jugendzentren, 14 Fußballplätze und eine Reihe von Waisenhäusern, die bereits eröffnet wurden.

Etwa 12 Millionen Menschen, mehr als die Hälfte der Vorkriegsbevölkerung Syriens, wurden im Laufe der Kriegsjahre seit 2011 vertrieben. In der benachbarten Türkei leben mit rund 3,7 Millionen Menschen nach wie vor die meisten syrischen Schutzsuchenden.