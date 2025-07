Dänemark wird 300 Gefängnisinsassen zur Entlastung seiner Haftanstalten in den Kosovo schicken. Die Regierung in Kopenhagen gab am Mittwoch bekannt, ein „innovatives Abkommen“ mit Pristina unterzeichnet zu haben, wonach die Häftlinge für 15 Millionen Euro jährlich in einem Gefängnis in dem kleinen Balkanland unterkommen.

Damit sollen nach Angaben des Justizministeriums die Gefängnisse in Dänemark entlastet werden, aber auch ein Signal an Ausländer gesendet werden, die nach Verbüßung ihrer Strafe zur Abschiebung verurteilt wurden. „Ihre Zukunft liegt nicht in Dänemark“, erklärte Justizminister Nick Haekkerup.

Daher sollten diese Menschen ihre Strafe nicht in Dänemark verbüßen. Bis 2020 sollten etwa 350 Häftlinge nach Ablauf ihrer Haftstrafe in dänischen Gefängnissen abgeschoben werden. Die Insassen werden ab Anfang 2023 in ein Gefängnis in der Stadt Gjilan – etwa 50 Kilometer von der kosovarischen Hauptstadt Pristina entfernt – gebracht.

Seit 2015 ist die Zahl der Gefängnisinsassen in Dänemark um 19 Prozent gestiegen - Anfang 2021 saßen 4000 Menschen in Haft, damit liegt die Auslastung bei über 100 Prozent. Im gleichen Zeitraum ging die Zahl der Gefängnisaufseher in dem skandinavischen Land mit 5,8 Millionen Einwohnern um 18 Prozent zurück.

Es ist nicht das erste Mal, dass Dänemark die Unterbringung von Ausländern auslagern will. Im Juni verabschiedete das EU-Land ein Gesetz, das die Verlagerung von Asylbewerberzentren ermöglicht.

