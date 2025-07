Die türkische öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt TRT feiert ihren 58. Geburtstag. Seit ihrer Gründung am 1. Mai 1964 erreicht die Rundfunkgesellschaft über zahlreiche TV-Kanäle, Radioprogramme und Online-Plattformen weltweit Millionen von Zuschauern und Hörern.

Die erste türkische Radiosendung wurde bereits am 6. Mai 1927 übertragen. Mit der Gründung von TRT wurden die Radiokanäle später in den Zuständigkeitsbereich der türkischen Rundfunkanstalt eingegliedert. Mit einer Testsendung in Ankara wurde am 31. Januar 1968 schließlich der Startschuss für das Fernsehprogramm von TRT gegeben.

Die Rundfunkgesellschaft gilt seit ihrer Gründung zu den zentralen Informations- und Unterhaltungsquellen in der Türkei. Historische Ereignisse wie die erste Mondlandung, wichtige politische Geschehnisse wie die Zyprische Friedensoperation im Jahr 1974 oder nennenswerte Konzerte gelangten durch das TRT-Programm an die türkische und europäische Öffentlichkeit.

Zahlreiche Online-Plattformen und FernsehkanäleDabei erreicht die Rundfunkanstalt ihr Publikum über zahlreiche Kanäle. Während mit digitalen Nachrichtenplattformen wie TRT Deutsch, TRT Français oder TRT Russian zahlreiche User angesprochen werden, strahlen TRT World, TRT Arabi, TRT Kurdî und TRT Avaz auch ein Fernsehprogramm für ihre Zuschauer aus. TRT Haber bleibt mit ihren exklusiven Inhalten und ihrer Berichterstattung die zentrale Informationsquelle für aktuelle Nachrichten.

Insbesondere bei Unterhaltung setzt die türkische Rundfunkanstalt auf neue Formate in ihren Sendungen. TRT2 stellt Neuigkeiten aus der Welt der Kunst und Kultur vor. Bildungsprogramme und Themen rund um den Bereich der Technologie werden von TRT EBA ausgestrahlt. Auch für Sportfans wird mit TRT Spor und TRT Spor Yıldız ein reiches TV-Programm zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus bietet TRT Çocuk altersgerechte Sendungen für Kinder an.