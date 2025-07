Die Türkei ist in der Produktion von Solarmodulen führend in Europa. Auch weltweit gehört das Land zu den vier größten Herstellern und will im nächsten Jahr auf den dritten Platz aufsteigen. Das hat die türkische Nachrichtenagentur Anadolu am Montag unter Berufung auf das Energieministerium des Landes berichtet.

Führend in der Produktion von Solarmodulen

Der Anteil an erneuerbarer Energie hatte demnach 2002 noch 38 Prozent betragen. Inzwischen habe sich der Anteil durch entsprechende Investitionen jedoch auf 54 Prozent erhöht. Somit sei die installierte Solarleistung in der vergangenen acht Jahren um das 200-fache gestiegen und die Produktion liege inzwischen bei rund 8000 Megawatt. Die wachsende Bedeutung habe auch zu mehr Investitionen in Forschung und Entwicklung geführt.

Was die Produktion betrifft, ist dem Ministerium zufolge China mit 185.000 Megawatt immer noch mit großem Abstand führend auf dem Weltmarkt. Es folgen Vietnam mit 14.000 und Südkorea mit 9200 Megawatt. Den vierten Platz belegt derzeit die Türkei mit rund 8000 Megawatt.

Der Anteil der EU-Staaten an der gesamten weltweiten Produktionskapazität von Solarenergie liege bei 3200 Megawatt. Demnach ist die Türkei mit ihrer Produktionskapazität führend in Europa. Für 2023 peilt das Land eine Steigerung auf mehr als 9000 Megawatt an.

Investitionen in Windenergie

Auch die Investitionen in die Entwicklung installierter Windenergieleistung werde fortgesetzt. Die installierte Leistung von Windkraftanlagen breite sich über viele Regionen der Türkei aus, insbesondere auf die Ägäis. Mittlerweile habe sich die Produktion von Windenergie der Marke von 11.000 Megawatt genähert.

Viele der Windkraftanlagen stelle die Türkei zudem in heimischer Produktion her und exportiere sie ins Ausland. Diese Entwicklung ist laut dem Energieministerium von großer Bedeutung für die Versorgungssicherheit der Türkei.