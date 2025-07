Bei einer Veranstaltung an der Universität Bonn hat der katholische Theologe Klaus von Stosch am Dienstag den Wert des Korans für die Selbstreflexion im Christentum betont. Das berichtet das Portal „Islamiq“. Die Beschäftigung mit dem heiligen Buch der Muslime könne dabei helfen, die eigene christliche Identität zu schärfen. Die im Koran artikulierte Kritik des Christentums sei „auch heute noch relevant“.

Kirchenvertreter begriffen Christentum als „Ablösung“ des Judentums

Von Stosch warnte in diesem Kontext unter anderem vor einer „Vergötzung“ Jesu Christi, die „vielleicht eine innere Gefährdung des Christentums in allen Zeiten“ darstelle. Der Koran warne in diesem Zusammenhang vor einem „christlichen Vielgötterglauben“. Außerdem beklagte der Theologe eine „politische Verzweckung des Christentums für imperiales Denken“.

Der Koran betone jedoch nicht nur den Monotheismus, sondern auch das „wechselseitige Verflechtungsverhältnis“ zwischen Christentum und Judentum. Das christliche Selbstverständnis, das die Kirchenväter begründeten, habe demgegenüber lange Zeit darin bestanden, das Christentum als „Ablösung“ des Judentums wahrzunehmen. Der Islam hingegen betone die Notwendigkeit, die Gemeinsamkeiten zwischen Monotheisten zu suchen.

Erste von mehreren geplanten „Schlegel-Professuren“

Die Äußerungen des Theologen fielen im Rahmen seiner Antrittsvorlesung an der Universität Bonn. Dort hatte der gebürtige Kölner, der auch in der Schweiz und an der Universität Paderborn gewirkt hatte, im Oktober des Vorjahres die erste der sogenannten Schlegel-Professuren angetreten. Diese sind Teil einer 2019 beschlossenen Exzellenzstrategie, die an allen Fakultäten zum Tragen kommen soll.

Von Stosch soll die damit verbundenen Agenden am Lehrstuhl für Systematische Theologie wahrnehmen. Am Mittwoch hat er zudem das „International Center for Comparative Theology and Social Issues“ (CTSI) offiziell eröffnet. Dieses soll dem weltweiten Dialog von Theologen verschiedener Religionen dienen.

