Nachdem die seit 2018 jährlich in mehreren Städten weltweit durchgeführte Kampagne im Vorjahr coronabedingt ausfallen musste, ist in diesem Jahr die Veranstaltungsreihe „TalentForBiz” wieder in sieben Ländern am Start. Die Messe bietet Nachwuchstalenten die Gelegenheit, mit Headhuntern und Personalverantwortlichen global tätiger türkischer Unternehmen ins Gespräch zu kommen und sich ihnen persönlich vorzustellen. Auch TRT Deutsch und TRT World werden mit von der Partie sein.

Sieben Veranstaltungen weltweit – nur zwei in KontinentaleuropaNach den Auftaktveranstaltungen in Rotterdam und London wird TalentForBiz am 27. und 28. Mai auch in Köln zu Gast sein. An beiden Tagen werden zwischen 9 und 17 Uhr Ansprechpartner mehrerer türkischer Weltkonzerne im Marriott-Hotel den Interessierten zur Verfügung stehen. Für den Herbst sind weitere Events in Taschkent, New York City, Jakarta und Kuala Lumpur geplant.

Ziel der Veranstaltungsreihe ist es, junge und vielversprechende Talente mit global agierenden türkischen Unternehmen zusammenzubringen, die kreative Köpfe für Arbeit in unterschiedlichsten Bereichen suchen. Vor allem für Studierende oder junge Menschen, die kurz vor einem Abschluss stehen, bietet TalentForBiz eine ideale Gelegenheit, Karrierechancen zu ergreifen und zum Teil der Erfolgsgeschichte dieser prominenten Unternehmen zu werden.

Die Unternehmen werden sich im Rahmen eigener Präsentationsveranstaltungen vorstellen und ihren Rekrutierungsbedarf insbesondere unter Hochschulabsolventen darstellen. Anschließend gibt es Gelegenheiten zu Einzel- und Gruppengesprächen.

Unternehmen aus den bedeutsamsten türkischen Wachstumsbranchen An potenziellen Karrierepartnern werden folgende Unternehmen in Köln vertreten sein: Der Rüstungskonzern Aselsan, der IT- und Softwarespezialist Havelsan, der türkische Raumfahrtpionier Turkish Aerospace, der Luftfahrtkonzern Tusaş Engine Industries (TEI), die Ziraat-Bank, der Kundenbetreuungs-Spezialist Teleperformance und die weltbekannte Fluggesellschaft Turkish Airlines.

Darüber hinaus wird die Turkish National Agency über Erasmus-Plus-Programme und Möglichkeiten innerhalb des „Europäischen Solidaritätskorps” beraten und auch das Amt für Auslandstürken (YTB) wird für Gespräche über Karriereperspektiven zur Verfügung stehen. Anwesend sind auch Vertreter von TRT Deutsch und TRT World, und auch hier gibt es Gelegenheit, über mögliche Karrieren zu sprechen.

Hauptzielgruppe der Veranstaltung sind Studierende und Hochschulabsolventen aller Fachrichtungen und Abschlüsse, die auf der Suche nach einer Vollzeitstelle, einem Praktikum oder grundsätzlich an einer Vernetzung mit einem der teilnehmenden Unternehmen oder Institutionen sind.

Personalmanager reisen aus der Türkei zu TalentForBiz an

Wer an der Veranstaltung teilnehmen oder zu Vorstellungsgesprächen eingeladen werden möchte, sollte sich im Vorfeld auf talentegate.org registrieren und idealerweise bereits ein aussagekräftiges Profil inklusive Bewerbungsunterlagen anlegen. Auf diese Weise können die Unternehmen sich selbst ein Bild über die Bewerber machen und bei Bedarf von sich aus Vorstellungs- oder Einstellungsgespräche anberaumen.

Die Personalmanager und Ansprechpartner reisen direkt aus den Konzernzentralen in der Türkei an, was eine Teilnahme an TalentForBiz für Karriereinteressierte in den jeweiligen Bewerberländern besonders bedeutsam macht. Die Teilnahme selbst ist kostenfrei.