Nach dem seit Donnerstag stattfindenden G7-Gipfel an der Ostsee treffen sich die NATO-Außenminister am Samstag in Berlin. Auch der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu reist zu dem NATO-Gipfel in Berlin an.

Bei dem informellen Treffen der NATO-Außenminister am Wochenende in Berlin handelt es sich nach Angaben des Auswärtigen Amts um ein neues Format: Es seien „unter anderem sehr kleine vertrauliche Formate vorgesehen, die eben einen direkten Austausch und ein offenes unmittelbares Gespräch fördern“, sagte die Sprecherin. Das neue Format solle „den bisherigen Rahmen der formellen Treffen bewusst aufbrechen“. Am ersten Abend sollen die schwedische Außenministerin und der finnische Außenminister teilnehmen. Beide Länder haben Interesse an einem NATO-Beitritt.

Deutschland Gastgeber für diplomatische Kontakte rund um Ukraine-KriegDeutschland ist seit Donnerstag Schauplatz intensiver diplomatischer Kontakte rund um den Krieg in der Ukraine. Von Donnerstag bis Samstag tagen die Außenministerinnen und Außenminister der sieben großen westlichen Industriestaaten (G7) auf dem Schlossgut Weißenhaus in Schleswig-Holstein.

Gastgeberin der Treffen ist Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne). Deutschland hat in diesem Jahr den Vorsitz der G7-Gruppe inne. Im Mittelpunkt der G7-Beratungen stehen „der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und seine Auswirkungen beispielsweise auf die Energie und Ernährungssicherheit“, wie eine Sprecherin des Auswärtigen Amts es formulierte. Als Gäste nähmen die Außenminister der Ukraine und von Moldau an Teilen des Treffens teil.

Mehr zum Thema: Baerbock trifft sich mit G7-Kollegen an Ostsee – Ukraine-Krieg im Zentrum