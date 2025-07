Der Boxer Musa Yamak ist nach einem Wettkampf in Garching bei München gestorben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, starb der 38-Jährige am Sonntagnachmittag an den Folgen den Kampfes. Demnach verlor der Boxer das Bewusstsein, nachdem er während des Kampfes vermutlich einen Schlag auf den Kopf bekommen hatte. Auch ein Herzinfarkt wird vermutet.

Nach der Behandlung vor Ort wurde der Sportler in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Dort versammelten sich Fans, die von der Polizei beruhigt werden mussten. Yamak wohnte in München und stammte ursprünglich aus der türkischen Provinz Giresun. Yamak war in 75 Profikämpfen unbesiegt und gewann den WBF- sowie GBU-Gürtel im Halbschwergewicht.