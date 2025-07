Der türkische Verkehrsminister Adil Karaismailoğlu wird beim Internationalen Transportforum (ITF) in Leipzig erwartet. Die Plattform für Zusammenarbeit und Dialog im Bereich der Verkehrspolitik findet vom 18. bis 20. Mai statt. Minister Karaismailoğlu wird dort eine Rede halten. Im Vorfeld ist ein Besuch in der türkischen Botschaft in Berlin geplant.

Die ITF ging 2006 aus der Europäischen Konferenz der Verkehrsminister hervor. Die zwischenstaatliche Organisation, die ihren Sitz in Paris hat und Teil der OECD ist, versteht sich als verkehrspolitischer Thinktank und als Kommunikationsplattform.

Jedes Jahr im Mai veranstaltet das ITF in Leipzig einen Ministergipfel mit breiter Beteiligung der insgesamt 74 Mitgliedsländer. Die Veranstaltung ist die weltweit größte ihrer Art.