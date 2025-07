Bayern: AfD-Abgeordneter Ralf Stadler kämpft um Recht auf Waffenbesitz

Der bayerische AfD-MdL Ralf Stadler war in der Vergangenheit wiederholt durch rassistische Ausfälle und Beleidigungen in sozialen Medien aufgefallen. Vor dem Verwaltungsgericht in Regensburg muss er jetzt um seine Waffenbesitzkarten streiten.