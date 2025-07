Die Türkei begeht am heutigen Donnerstag mit zahlreichen Veranstaltungen ihren Nationalfeiertag des Gedenkens an Atatürk, der gleichzeitig auch Tag der Jugend und des Sports ist. Die Feierlichkeiten sollen an die Ankunft des Staatsgründers Mustafa Kemal Pascha, der 1934 von der Großen Nationalversammlung den Ehrentitel „Atatürk“ erhalten sollte, mit der Bandırma-Fähre in Samsun im Jahr 1919 erinnern. Jener Tag gilt als Beginn des türkischen Befreiungskrieges.

Der türkische Jugend- und Sportminister Mehmet Kasapoğlu besuchte aus diesem Anlass mit einer großen Delegation das Mausoleum Atatürks. Dabei wurde der Staatsgründer mit einer Kranzniederlegung gewürdigt.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan gedachte in einer Erklärung anlässlich des Nationalfeiertags „all unserer Helden des Befreiungskrieges, allen voran Mustafa Kemal Atatürks“. „Wir vertrauen dem Potenzial der türkischen Jugend“, betonte Erdoğan in seiner Botschaft weiter. Die Jugendlichen, die er als „die größte Chance“ für die Zukunft der Türkei beschrieb, unterstütze man „in allen Bereichen“.