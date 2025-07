EU-Parlament: Mehrheit fordert Sanktionen gegen Altkanzler Gerhard Schröder

Altkanzler Gerhard Schröder steht mancherorts wegen seiner Kontakte nach Russland schon lange in der Kritik. Seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine wird der Ruf nach Konsequenzen immer lauter – in Deutschland und nun auch in der EU.