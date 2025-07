Der türkische Kinderfeiertag (23. April) und der Feiertag des Gedenkens an Atatürk, der Jugend und des Sports (19. Mai) sind mit einer gemeinsamen Veranstaltung im Frankenstadion Heilbronn begangen worden. An den Feierlichkeiten nahmen etwa 6000 Personen teil, wie das Nachrichtenportal „Habertürk“ am Montag berichtete. Die Veranstaltung fand unter der Schirmherrschaft des türkischen Generalkonsulats in Stuttgart statt.

Die Kinder und Jugendlichen vor Ort zeigten sich während der Veranstaltung sichtlich begeistert. Zahlreiche Aktivitäten wie das Vortragen von Gedichten, Folkloretänze und ein Musikprogramm sorgten für eine unterhaltsame Atmosphäre.

Unter den Teilnehmern der Veranstaltung waren demnach neben Generalkonsul Mehmet Erkan Öner der Bildungsattaché des türkischen Generalkonsulats in Stuttgart, Ümit Kaptı, sowei mehrere Vereine. Vorbereitet wurde das Programm von der Föderation der Elternvereine Württemberg, dem Heilbronner Verband der Elternvereine und den dortigen Lehrern des türkischen muttersprachlichen Unterrichts.