Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat mit Blick auf die von Israel gestartete Eskalation im Nahen Osten das Land als „größtes Hindernis für den regionalen Frieden“ bezeichnet. Beim Treffen der Islamischen Organisation für Zusammenarbeit in der türkischen Metropole Istanbul (OIC) warf er der Regierung unter Ministerpräsident Benjamin Netanjahu „Staatsterrorismus“ vor.

Zum aktuellen Angriffskrieg Israels gegen den Iran sagte er, der Iran habe ein legitimes Recht auf Selbstverteidigung. Dabei verglich Erdoğan Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu mit Hitler: „So wie der Funke, den Hitler vor 90 Jahren entzündete, die ganze Welt in Brand setzte, dienen auch die zionistischen Ambitionen Netanjahus heute keinem anderen Zweck, als unsere Region und die Welt in eine riesige Katastrophe zu stürzen.“

Israel ist die einzige Atommacht in der Region und nahm ab dem 13. Juni vor allem Irans Atomprogramm ins Visier. Getroffen wurden nach israelischen Angaben mehr als 100 strategisch wichtige Orte, unter anderem in den Millionenstädten Teheran, Tabris und Schiras sowie die Uran-Anreicherungsanlage Natans. Israel begründete seine Angriffe damit, dass es den Iran an der Herstellung von Atomwaffen hindern wolle. Teheran streitet derartige Vorhaben ab.

Nach offiziellen Angaben iranischer Behörden hat Israel bis Mittwoch mindestens 585 Menschen im Iran getötet. Tausende Menschen seien verletzt worden. Bei iranischen Vergeltungsangriffen auf Israel sind israelischen Angaben zufolge mindestens 25 Menschen getötet worden.