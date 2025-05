Die Menschen in Österreichs Hauptstadt Wien wählen am Sonntag einen neuen Landtag. Nach einem Wahlkampf, in dem Migration und Sicherheit wichtige Rollen spielten, kann die rechte FPÖ laut Meinungsforschern mit starken Zugewinnen, aber keinem Sieg rechnen.

Laut den Umfragen behalten die seit Jahrzehnten dominierenden Sozialdemokraten mit Bürgermeister Michael Ludwig erneut ihre Vormachtstellung in der Zwei-Millionen-Stadt und zweitgrößten Metropole des deutschen Sprachraums.

Ludwig betonte im Wahlkampf, dass Wien im internationalen Vergleich als eine der lebenswertesten und sichersten Städte gilt. Die FPÖ thematisierte hingegen den hohen Ausländeranteil und die stark gestiegene Jugendkriminalität.

Weitgehend einig sind sich die Parteien, dass im Bildungsbereich Handlungsbedarf besteht. So konnten im vergangenen Herbst fast 45 Prozent der Schulanfänger nicht ausreichend Deutsch.

Am Sonntag sind rund 1,1 Millionen Menschen wahlberechtigt. Das vorläufige Endergebnis wird am späteren Abend erwartet.