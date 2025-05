Seit Beginn des Gaza-Krieges hat Israel mehr als 50.000 Menschen in dem palästinensischen Küstenstreifen getötet. Es seien seit dem 7. Oktober 2023 insgesamt 50.021 Menschen getötet worden, teilte das Gesundheitsministerium in Gaza am Sonntag mit. Zudem seien in dem Palästinensergebiet 113.274 Menschen verletzt worden.

Laut Ministerium wurden allein in den vergangenen 24 Stunden insgesamt 39 Menschen getötet.

Israel hatte in der Nacht zum Dienstag die bislang schwersten Angriffe im Gazastreifen seit dem Inkrafttreten der Waffenruhe mit der Hamas am 19. Januar durchgeführt. Mindestens 710 Menschen wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza getötet, darunter größtenteils Frauen und Kinder.