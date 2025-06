Ungewöhnlicher Aufstieg: Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlıoğlu (28) erhält ab der kommenden Saison seine Chance in der MotoGP. Der Türke wird in der Motorrad-Königsklasse eine Yamaha des Pramac-Teams steuern, das teilten die Japaner am Dienstag mit. Razgatlıoğlu verlässt damit das BMW-Team in der Superbike-WM nach zwei gemeinsamen Jahren.

„Sein Kampfgeist und seine Entschlossenheit passen perfekt zu unserem Team und zur mutigen MotoGP-Strategie von Yamaha“, sagte Paolo Pavesio, Geschäftsführer von Yamaha Motor Racing: „Wir glauben daher, dass 2026 der richtige Zeitpunkt für diesen Schritt ist, auf den viele Fans gewartet haben.“

Razgatlıoğlu gilt als hochveranlagt, über einen Wechsel in die Königsklasse war daher schon seit Jahren immer wieder spekuliert worden. Mit dem Superbike holte er 2021 seinen ersten Titel, 2024 gelang auf einer BMW mit der Rekordserie von 13 Siegen in Folge der nächste Titelgewinn. In der laufenden Saison ist Razgatlioglu WM-Zweiter und hat noch die Chance, sich als Weltmeister zu verabschieden.

Nicolo Buegla, in diesem Jahr Razgatlıoğlus Titelrivale, wechselt ab 2026 zu Ducati ebenfalls in die MotoGP - allerdings als Testfahrer.