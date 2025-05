Die türkische First Lady Emine Erdoğan hat anlässlich des dritten Jahrestages des Internationalen Tags der Nullverschwendung (Zero Waste Day) am 30. März vor der UN-Generalversammlung einen eindringlichen Aufruf zu weltweiten Maßnahmen gegen Textilmüll gemacht.

In ihrer Rede am Freitag vor führenden Politikern, Umweltschützern und internationalen Organisationen betonte Erdoğan das exponentielle Wachstum der weltweiten Zero-Waste-Bewegung und hob das wachsende Bewusstsein und die zunehmende Beteiligung an einer nachhaltigen Abfallwirtschaft hervor.

Aufruf zu einer abfallfreien Zukunft

„Wir können uns glücklich schätzen, dass wir Zeugen eines globalen Bewusstseinsnetzwerks sind“, erklärte die türkische Präsidentengattin und forderte Einzelpersonen und Regierungen auf, sich der Bewegung für eine abfallfreie Welt anzuschließen.

Der diesjährige Zero Waste Day steht unter dem Motto „Towards Zero Waste in Fashion and Textiles“ (Auf dem Weg zu einer abfallfreien Mode- und Textilbranche) und beleuchtet die Umweltauswirkungen von Fast Fashion und nicht-nachhaltiger Textilproduktion.

„Während wir Kleidung leicht wegwerfen können, kann die Natur sie nicht so mühelos loswerden“, sagte Erdoğan.

Türkiye führend bei Recycling von Textilmüll

In ihrer Ansprache stellte die First Lady die wichtigsten Initiativen von Türkiye im Bereich Recycling und Verwertung von Textilmüll vor, die sich an der allgemeinen Nachhaltigkeitsvision des Landes orientieren würden. Dabei unterstrich sie die von der Mode-Industrie ausgehenden ökologischen Herausforderungen.

In ihrer Funktion als Vorsitzende des United Nations Advisory Board on Zero Waste gab Erdoğan auch Einblicke in die laufenden Bemühungen des Gremiums und in künftige Projekte zur Förderung globaler Abfallentsorgungsstrategien.

Dankbarkeit für globale Unterstützung

Erdoğan bedankte sich für die internationale Zusammenarbeit bei der Förderung der Zero-Waste-Bewegung. Sie dankte dem türkischen Ministerium für Umwelt, Urbanisierung und Klimawandel, der Zero Waste Foundation, dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP), UN-Habitat und allen Partnerländern, die die Initiative unterstützen.

Die von Türkiye initiierte und später von den Vereinten Nationen anerkannte Zero-Waste-Bewegung gewinne weltweit an Dynamik und inspiriere Politik und viele globale Initiativen, so Erdoğan.