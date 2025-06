Der Iran hat die weitgehende Sperrung seines Luftraums trotz der Waffenruhe mit Israel erneut verlängert. Die Maßnahme gelte zunächst für einen weiteren Tag bis Samstag, 14.00 Uhr Ortszeit (12.30 Uhr MESZ), berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna unter Berufung auf einen Ministeriumssprecher.

Einige Lockerungen und Überfluggenehmigungen gelten aber bereits, und zwar für den Osten des Landes. Der Flughafen in Teheran, Hauptziel internationaler Flüge, bleibt weiterhin geschlossen. Das Tracking-Portal Flightradar verzeichnete vereinzelte Flüge im Osten und entlang der Südostküste Irans.

Israel hat am 13. Juni einen Großangriff auf strategisch wichtige Orte im Iran gestartet. Dabei wurden unter anderem Atomanlagen und Militärbasen bombardiert. Neben ranghohen Militärs und Wissenschaftlern wurden auch Kinder und andere Zivilisten getötet. Erklärtes Ziel der Atommacht Israel ist es, Teheran vom Bau einer Atombombe abzuhalten.

Am Dienstag hatte US-Präsident Donald Trump überraschend eine Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran angekündigt, die beide Länder bestätigten. Israel sieht seine Kriegsziele mit Blick auf das iranische Atomprogramm als erfüllt an, und die Führung in Teheran kann sich mit der Waffenruhe an der Macht halten.