Vor dem Hintergrund anhaltender Warnungen vor einer tödlichen Hungerkrise haben einige Hilfsgüter UN-Angaben zufolge den Gazastreifen erreicht. Die Vereinten Nationen bestätigten, dass UN-Teams am Mittwoch vor allem Mehl an zwei Grenzübergängen abholen und in den Küstenstreifen mit zwei Millionen notleidenden Menschen bringen konnten.



UN-Sprecher Farhan Haq betonte in New York, dass die freigegebenen Mengen nicht genug seien: UN-Partnerorganisationen im Gazastreifen sowie das Nothilfebüro der Vereinten Nationen berichteten, „dass die Hilfe, die sie in den letzten zwei Monaten nach Gaza bringen konnten, bei weitem nicht ausreicht, um den Überlebensbedarf der Menschen zu decken.“ Israel müsse mehr Lieferungen zulassen.

Israel kontrolliert Grenzübergänge

Der UN-Sprecher widersprach der israelischen Darstellung, die Vereinten Nationen würden sich weigern, Nahrungsmittel zu verteilen. „Wir versuchen nicht, all diese Menschen, einschließlich unserer eigenen Mitarbeitenden, daran zu hindern, Lebensmittel zu bekommen. Sie werden durch verschiedene Hindernisse aufgehalten, auch durch die israelischen Behörden“, sagte Haq.

Der mehrstufige Genehmigungsprozess durch die israelische Armee sei sehr umständlich, es gebe große Verzögerungen, oft breche die Nacht herein, bevor umgeladene Güter losfahren könnten.

Zuvor hatte das israelische Außenministerium mitgeteilt, das israelische Militär habe Dutzende internationale Journalisten an den Grenzübergang Kerem Schalom eingeladen, um zu zeigen, wie Hunderte von Lastwagen mit Hilfsgütern in den Gazastreifen fuhren. Die Güter stünden jedoch herum und würden nicht verteilt. Kritiker bewerten das als Propaganda-Aktion Israel. Das Ministerium warf den UN vor, die Verteilung der Hilfsgüter zu verweigern.

Der Gazastreifen steht nach Angaben von Hilfsorganisationen kurz vor einer „Hungersnot“. Jeder Tag ohne ausreichende Nahrungslieferungen verschärfe die Situation weiter, sagte UN-Sprecher Haq am Donnerstag. „Wir sagen das seit Monaten, und jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, an dem tatsächlich Menschen sterben.“

Menschen in Gaza verhungern

Nach palästinensischen Angaben starben bisher mindestens 113 Menschen in Gaza an Hunger und Mangelernährung. Denn Israel behindert weiterhin Hilfsorganisationen bei der Einfuhr von Lebensmitteln. Auch die Trinkwasserversorgung ist größtenteils zusammengebrochen.

Der Einsatz von Hunger als Kriegswaffe verstößt gegen das Völkerrecht und gilt als Kriegsverbrechen sowie Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Israel führt seit Oktober 2023 einen Vernichtungskrieg in Gaza, der von palästinensischer Seite und Menschenrechtsorganisationen als Völkermord eingestuft wird. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurden in Gaza bislang mehr als 59.500 Menschen getötet, die meisten davon Frauen und Minderjährige. Demnach wurden mindestens 143.490 Menschen verletzt.