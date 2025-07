EU-Kommission warnt Musk nach Hitler-Verherrlichungen durch Grok

Nach beleidigenden Aussagen des KI-Chatbots Grok auf der Plattform X steht das Unternehmen erneut in der Kritik. Die EU-Kommission prüft Maßnahmen und will die Vorfälle in laufende Ermittlungen gegen die Plattform einfließen lassen.