Personen, die nicht geimpft oder genesen sind, müssen ab dem 1. Juni bei der Einreise in die Türkei keinen PCR- oder Antigentest vorzeigen. Dies verkündete das türkische Außenministerium am Dienstag. Die Regelung umfasst Einreisen auf dem Land-, See- und Luftweg.

In einem Rundschreiben an die Gouverneursämter teilte das Ministerium demnach mit, dass die Corona-Regeln entsprechend des Pandemieverlaufs bestimmt werden. Die jüngste Änderung sei mit Blick auf das aktuelle Pandemiegeschehen gemacht worden.

Die Corona-Fallzahlen in der Türkei sinken indes weiter. Seit Freitag wurden weniger als tausend Neuinfektionen pro Tag registriert.