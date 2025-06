Ein 50-Jähriger ist in der Westpfalz von einem anderen Mann gefesselt und am Rücken mit einem Hakenkreuz beschmiert worden. Wie die Polizei mitteilte, hat das Opfer nach der Tat am Nachmittag bei einer Frau an der Haustür geklingelt - oberkörperfrei und mit einem Kabelbinder gefesselt. Die Frau informierte die Polizei.

Der Täter stehe bereits fest und gegen ihn werde ein Strafverfahren eingeleitet, teilte die Polizei in Pirmasens mit. Ihm werden Freiheitsberaubung und das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und Organisationen vorgeworfen, ergänzte das Polizeipräsidium Westpfalz. Die beiden Männer hätten sich gekannt, in welchem Verhältnis sie zueinander standen, ist nicht bekannt.