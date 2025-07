Von Ibrahim Altiparmak

Die litauische Post will gemeinsam mit dem Online-Sender Laisvės TV eine Briefmarke herausgeben, um die Spendenaktion für türkische Bayraktar-Kampfdrohnen an die Ukraine zu würdigen. „Bei diesem außergewöhnlichen Ereignis geht es um die Einheit der Gesellschaft und deshalb wollen wir dies in Form einer Briefmarke festhalten“, betonte der litauische Post-CEO Asta Sungailienė in einer Pressemitteilung am Dienstag.

Im Rahmen einer von Laisvės TV gestarteten Kampagne hatten die Litauer in nur dreieinhalb Tagen 5,9 Millionen Euro für den Kauf von Bayraktar-Drohnen für die Ukraine gespendet. Nach der erfolgreichen Spendenaktion stellte Laisvės TV in den sozialen Medien ein Konzept für eine Briefmarke vor. Die litauische Post wurde darauf aufmerksam und beschloss, die Idee zu verwirklichen. Das Design erinnert laut den Schöpfern an das litauische Nationaltier, den Weißstorch. Denn die Bayraktar-Drohne vereine die Menschen Litauens wie ein „neues Nationalsymbol“.

„In diesen Tagen haben die Bürger nicht nur eine bedeutende Arbeit geleistet und sich für eine sehr wichtige Waffe im Kampf der Ukraine zusammengefunden, sondern sie haben sich auch gegenseitig ein bedeutendes Geschenk gemacht: Einheit und Stolz auf ihr Land“, sagte „Laisvės TV“-Direktorin Gabija Milašiūtė. Die Litauer bekamen demnach nicht nur Dankesbekundungen aus der Ukraine, sondern aus der ganzen Welt.

Die Briefmarke soll ab nächster Woche in allen Postämtern in größeren litauischen Städten sowie im Online-Shop der litauischen Post erhältlich sein. Die Hälfte des Erlöses aus dem Verkauf der Briefmarken soll an „Blue/Yellow“ gespendet werden, eine NGO zur Unterstützung der ukrainischen Armee.

Indes verkündete das litauische Verteidigungsministerium am Mittwoch ein Kooperationsabkommen mit der Türkei, um so auch die aus Spendengeldern finanzierte Bayraktar-Drohne für die Ukraine zu kaufen. Der litauische Vize-Verteidigungsminister Vilius Semeška habe das Abkommen bereits mit dem türkischen Verteidigungsindustrie-Chef Ismail Demir unterzeichnet. In Istanbul sollen nun die letzten Details mit dem Bayraktar-Hersteller Baykar besprochen werden.