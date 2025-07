Trainer Stefan Kuntz ist mit der türkischen Fußball-Nationalmannschaft ein optimaler Start in die Nations League gelungen. Die Mannschaft des 59 Jahre alten Ex-Profis setzte sich am Samstag gegen die Färöer mit 4:0 (1:0) durch. Im Istanbuler Başakşehir-Fatih-Terim-Stadion erzielten Cengiz Ünder (37. Minute), Halil Dervişoglu (47.), Serdar Dursun (82.) und Merih Demiral (85.) die Treffer für die Gastgeber. In der Liga C bekommt es Türkiye in Gruppe eins noch mit Luxemburg und Litauen zu tun.

Das DFB-Team hingegen hat ihren ersten Härtetest in der Nations League gegen Europameister Italien zwar nicht verloren - Flicks DFB-Kicker offenbarten beim 1:1 (0:0) im schwülen Bologna aber Schwächen in allen Mannschaftsteilen.

Joshua Kimmich (73. Minute) verhinderte am Samstagabend kurz nach der italienischen Führung durch Lorenzo Pellegrini (70.) zumindest die erste Niederlage unter Flick. Ein großer WM-Stimmungsmacher war das zweite Unentschieden in Serie jedoch nicht. „Egal ob gerecht oder nicht, für uns ist das zu wenig, wir wollten heute gewinnen“, sagte Torschütze Kimmich bei RTL. „Wir haben es nicht geschafft, unser Spiel auf den Platz zu bringen.“