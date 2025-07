Am heutigen Donnerstag gedenken Menschen in ganz Türkiye des fünften Todestages von Şenay Aybüke Yalçın. Die damals erst 22-jährige Musiklehrerin starb, als die terroristische PKK vor fünf Jahren einen Mordanschlag gegen das Auto des Bürgermeisters der Region Kozluk in der Provinz Batman verübte.

Die junge Frau war an jenem Tag in einem Kleinbus unterwegs, der sich zusammen mit dem Wagen des Politikers in einem Konvoi befand. Der Attentäter konnte damals von türkischen Sicherheitskräften neutralisiert werden. In einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur Anadolu dankte der Vater der Ermordeten. Sadik Yalçın, der türkischen Nation für ihre Anteilnahme und das ehrende Gedenken seiner Tochter. Unter anderem trägt mittlerweile die Schule, an der die Frau unterrichtet hatte, deren Namen.

Vater dankt türkischer Nation für Beistand und Kampf gegen TerrorGleichzeitig betont Yalçın, dass die Nation geeint sei in ihrer Entschlossenheit im Kampf gegen den Terrorismus. „Unsere Soldaten, die Sicherheitskräfte, die politischen Verantwortungsträger, Innenminister Süleyman Soylu und andere Institutionen haben sich der Aufgabe verschrieben, das Land so weit wie möglich von ihnen [den Terroristen] zu säubern.“

Mehmet Nezir Sevim, der Leiter der nationalen Bildungsbehörde im Bezirk Kozluk in Batman, betonte, dass in ganz Türkiye die Erinnerung an die junge Lehrerin gepflegt und ihr Erbe weitergetragen würde.

„Dank ihr liebten Schüler die Musik“Nazmi Altuner, der Direktor des „Anatolischen Gymnasiums Märtyrerin Şenay Aybüke Yalçın“, äußerte über die ermordete Kollegin: „Sie war die erste Musiklehrerin an unserer Schule, denn wir hatten keine Musikklasse. Sie brachte viele Musikinstrumente aus ihrem eigenen Besitz in die Schule.“

Auf diese Weise habe die engagierte Pädagogin das Interesse der Schüler an der Musik geweckt: „Dank ihr liebten die Schüler die Musik.“

Die PKK, die von Türkiye, den USA und der EU als terroristische Organisation gelistet wird, hat in ihrer mehr als 35-jährigen Terrorkampagne gegen den türkischen Staat mehr als 40.000 Menschen getötet, darunter auch Frauen, Kinder und Säuglinge.