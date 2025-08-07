Allen Verwerfungen der Weltwirtschaft zum Trotz verdient Siemens mehr. Der Gewinn stieg im dritten Geschäftsquartal, das beim Münchner Konzern von April bis Juni läuft, um 5 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro, der Umsatz ebenfalls leicht auf 19,4 Milliarden. Der Auftragseingang legte sogar um ein sattes Viertel auf 24,7 Milliarden Euro zu - vor allem dank Großaufträgen bei der Bahntechnik-Sparte Mobility.

„Mit unserer Leistung im dritten Quartal beweisen wir, dass Siemens trotz eines

volatilen globalen Markts robuste Ergebnisse liefert“, betont auch Konzernchef Roland Busch. Sein Finanzchef Ralf P. Thomas bestätigte zudem die Prognose für das laufende Jahr.