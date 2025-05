Gamer können in neuem Online-Spiel „ihren“ Papst wählen

„Fantapapa“: So heißt die italienische Website, wo Online-Gamer „ihren“ Oberhaupt der katholischen Kirche wählen können. Das Spiel sei vergangene Woche an den Start gegangen und habe bereits Zehntausende Teilnehmer, so der Betreiber.