Die Türkisch-Islamische Union (DITIB) hat in Kooperation mit dem MoscheeForum das fünfjährige Bestehen der Kölner Zentralmoschee mit einem Tulpen-Festival gefeiert. Die viertägige Veranstaltung rund um das Gotteshaus brachte tausende Bürger zu einem bunten Programm zusammen, wie die DITIB am Montag mitteilte. Am Sonntag fand das mehrtägige Event seinen feierlichen Abschluss.

Der Startschuss für das Festival ertönte am Donnerstag, dem fünften Jahrestag der Eröffnung der Kölner Zentralmoschee am 9. Juni 2017. Der DITIB-Vorstandsvorsitzende Kazım Türkmen hatte die Veranstaltung als Hausherr gemeinsam mit dem Ehrenfelder Bezirksbürgermeister Volker Spelthann (Grüne), Alt-Oberbürgermeister Fritz Schramma (CDU), dem türkischen Generalkonsul Turhan Kaya und dem Fotografen Karl-J. Gramann eröffnet.

Im Rahmen des Festivals konnten die Teilnehmer von einem bunten Programm profitieren. Zu diesem gehörten unter anderem eine Fotoausstellung, Expositionen zu Tulpen in der islamischen Kunst und Architektur sowie Workshops oder Solokonzerte.

Die Bilanz zur Veranstaltung ist laut DITIB positiv ausgefallen. „So wurde jeder einzelne Gast zum Symbol der Tulpe, die in ihrer Vielfalt für eine wunderbare Ausstrahlung sorgte“, hielt der Direktor des MoscheeForums, Murat Şahinarslan, fest.