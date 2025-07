Der Bedarf an muslimischen Seelsorgern ist groß. Daher werden auch in Hannover muslimische Seelsorger für Krankenhäuser ausgebildet. Die knapp einjährige Ausbildung wird in Kooperation mit der SCHURA Niedersachsen und dem Pastoralklinikum im Zentrum für Seelsorge der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannover angeboten. „Islamiq.de“ berichtete zuerst darüber.

Nach einem mehrphasigen und praxisbezogenen Lehrgang sind die Kursteilnehmer in der Lage, muslimischen Patienten im Krankenhaus seelischen Beistand zu leisten. Am Samstag erhielten sechs neue Seelsorger in dieser Disziplin ihr Abschlusszertifikat.

Die SCHURA Niedersachsen ist bereits seit 2013 im Bereich der Gefängnis- und Krankenhausseelsorge aktiv. Zudem hat der muslimische Dachverband eigens den Verein ZISS e.V. gegründet. Das Zentrum für Islamische Seelsorge und soziale Arbeit in Niedersachen soll Hilfesuchende künftig professionell und unkompliziert unterstützen.