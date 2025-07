„Geh in dein Schweineland zurück“: Rassismus-Eklat bei Polizei in Gießen

In den sozialen Netzwerken geht ein Video viral, in dem ein unbekannter Mann von einem Polizisten rassistisch beleidigt wird. „Geh´in dein Schweineland zurück“, heißt es an einer Stelle. Der Vorfall in Gießen hat nun Konsequenzen.