Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas hat das vom Bundestag beschlossene Milliarden-Finanzpaket und die damit verbundene zusätzliche Militärhilfe an die Ukraine als „historische Entscheidung“ gelobt. Deutschland habe verstanden, dass man in einer Welt, die durch Stärke gestaltet werde, nicht schwach sein könne, sagte Kallas in Berlin.

„Ich ziehe den Hut vor dem kommenden Bundeskanzler (Friedrich Merz) wegen seiner Führungsstärke und vor den Abgeordneten seiner Partei, aber auch vor der SPD und den Grünen, die dies möglich gemacht haben“, sagte sie. Die Union war bei dem riesigen Finanzpaket für Verteidigung und Infrastruktur auf die Unterstützung beider Parteien angewiesen.

Kallas mit Henry-A.-Kissinger-Preis ausgezeichnet

Kallas wurde in Berlin mit dem Henry-A.-Kissinger-Preis der American Academy ausgezeichnet. Gemeinsam mit Lettlands Ministerpräsidentin Evika Silina und der früheren Premierministerin Litauens, Ingrida Simonyte, wurde Kallas für ihre „herausragenden Beiträge zu den transatlantischen Beziehungen“ geehrt.

Die auf Initiative des US-Diplomaten Richard Holbrooke (1941-2010) gegründete American Academy fördert den Austausch zwischen Deutschland und den USA unter anderem über Studienaufenthalte von Wissenschaftlern und Künstlern in Berlin.

Der Preis, der nach dem früheren US-Außenminister Henry Kissinger benannt ist, wird seit 2007 jährlich verliehen. Zu den bisherigen Preisträgern gehören die früheren Kanzler Helmut Schmidt und Helmut Kohl sowie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.