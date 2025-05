Zivilschutzteams in Gaza haben Leichen von 61 Palästinensern geborgen, die im Hof des Schifa-Krankenhauses begraben wurden. Die Leichen waren während des israelischen Vernichtungskrieges dort in einem Massengrab beigesetzt worden.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza begann der Exhumierungsprozess am Donnerstag. Seitdem arbeiteten die Zivilschutzteams daran, die Leichname zu bergen, um eine ordnungsgemäße Bestattung zu ermöglichen.

Am ersten Tag wurden demnach 48 Leichen geborgen, davon seien zehn nicht identifiziert worden. Am zweiten Tag seien 13 weitere Leichen hinzugekommen, von denen drei noch immer nicht identifiziert seien. Identifizierte Leichname seien den Familien übergeben worden, während die restlichen an die forensischen Behörden weitergeleitet würden.

Die Behörden schätzen, dass während des israelischen Vernichtungskrieges etwa 160 Leichen im Hof des Krankenhauses beerdigt wurden. Die Bergungsarbeiten würden noch mehrere Tage dauern.

Das Schifa-Krankenhaus galt vor den israelischen Angriffen als die größte medizinische Einrichtung im Gazastreifen. Es versorgte vor dem Massaker jährlich 460.000 Menschen mit Notfallbehandlungen, Operationen, Dialysebehandlungen und Mutter-Kind-Diensten.

Israelische Truppen stürmten und zerstörten das Schifa-Krankenhaus immer wieder während des brutalen Gaza-Krieges. Die erste große Erstürmung fand am 16. November 2023 statt und dauerte zehn Tage. Ein weiterer Übergriff begann am 18. März 2024 und dauerte bis zum 1. April. Dabei zerstörte das israelische Militär auch Teile des Krankenhauses. Gebäude wurden in Brand gesetzt, Palästinenser im und rund um das Krankenhaus wurden getötet. Als Folge der Angriffe war das Krankenhaus nicht mehr betriebsfähig.

Der Generaldirektor des Gesundheitsministeriums von Gaza, Munir Al-Barsh, erklärte im Januar 2025 gegenüber der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu, dass mehr als 95 Prozent der Gebäude und Ausstattungen des Schifa-Krankenhauses während des genozidalen Krieges zerstört wurden.

Seit dem 19. Januar 2025 sind ein fragiler Waffenstillstand und ein Gefangenenaustausch-Abkommen zwischen Israel und der Hamas in Kraft. Israels brutale Angriffe auf den Gazastreifen forderten insgesamt mehr als 48.500 palästinensische Todesopfer, mehrheitlich Frauen und Kinder, und hinterließen Gaza in Trümmern.