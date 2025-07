Ein türkischstämmiger Entrümpler aus Nordrhein-Westfalen hat bei einem Auftrag 557.000 Euro in der Wohnung eines verstorbenen Mannes gefunden. Aus religiösen Gründen habe Hüseyin Ersoy jedoch das Geld nicht behalten und stattdessen die Tochter des Verstorbenen über den Fund informiert.

Hintergrund des Sensationsfundes sei ein im Jahr 2020 per E-Mail übermittelter Arbeitsauftrag an Ersoy gewesen, berichtete „RP Online“. Der Türkischstämmige sollte demnach die Wohnung eines verstorbenen Witwers in Monheim entrümpeln. Dort habe er schließlich in einem Schrank im Keller zahlreiche 200- und 500-Euro-Scheine entdeckt.

Ersoy hielt das Geld eigenen Angaben zufolge zunächst nicht für echt. „Als ich es jedoch untersucht habe, konnte ich feststellen, dass es sich um echtes Geld handelte“, so der Entrümpler. Zu Hause habe er das Geld gemeinsam mit seiner Frau nachgezählt und sich aus religiösen Gründen dazu entschlossen, es nicht zu behalten.

Der Türkischstämmige kontaktierte laut eigener Aussage die Tochter des verstorbenen Mannes und informierte sie über den Fund. Diese habe sich sichtlich überrascht gezeigt.