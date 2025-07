Einer bundesweiten Umfrage des Mediendienstes Integration zufolge ist der Anteil der neu eingestellten Polizisten mit Einwanderungsgeschichte gestiegen. Befragt wurden demnach die Innenministerien der Bundesländer und die Bundespolizei. Allerdings konnten insgesamt nur acht Bundesländer Zahlen liefern.

Unter den Bundesländern ist die Berliner Polizei laut Umfrage mit 37 Prozent Anteil an Neueinstellungen mit Migrationshintergrund am vielfältigsten. Damit liege der Anteil sogar über dem dortigen Bevölkerungsanteil mit Migrationshintergrund von 35 Prozent.

Nur wenige erhalten Führungspositionen

Gemessen am Anteil in der Gesamtbevölkerung seien allerdings in fast allen Landespolizeien und der Bundespolizei weniger Menschen mit Migrationshintergrund vertreten. Auffällig sei auch, dass sie kaum Führungspositionen erhielten. Der Anteil bei der Bundespolizei soll 2,4 Prozent und der Landespolizei Niedersachsen 4 Prozent betragen. Laut dem Mediendienst Integration haben die Daten keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da sie auf freiwilligen Angaben basierten.

Experten betonen, dass mehr Vielfalt bei der Polizei Probleme im Zusammenhang mit Rassismus nicht löse. Ein höherer Anteil an People of Color in der Polizei führe nicht unbedingt dazu, dass weniger Racial Profiling stattfinde, sagt Astrid Jacobsen dem Mediendienst. Jacobsen arbeitet als Polizeiforscherin und Professorin an der Polizeiakademie in Niedersachsen.

Jacobsen beschreibt die Polizeistruktur als „sehr homogen“. Diese sorge für Anpassung – nicht für mehr Vielfalt. „Menschen mit Migrationshintergrund müssen ihre Loyalität zur Polizei stärker unter Beweis stellen als ihre Kollegen ohne Migrationshintergrund – und sich stärker anpassen.“