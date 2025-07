Der türkische Autobauer TOGG will Ende Juli mit der Testproduktion seines E-Autos beginnen. Im letzten Viertel des laufenden Jahres soll es dann in Serienproduktion gehen, wie die Nachrichtenagentur Anadolu (AA) berichtete. Die Produktion des SUV-Modells von TOGG ist demnach für das erste Quartal 2023 geplant.

Auch die Bauarbeiten an dem TOGG-Werk in Gemlik in der Provinz Bursa nähern sich dem Ende.

Parallel dazu laufen auch die Bemühungen um die benötigten Ladestationen weiter. Der türkische Industrie- und Technologieminister Mustafa Varank hatte zuletzt Unterstützung für die Aufstellung von mehr als 1500 Ladestationen angekündigt.

TOGG arbeitet seit der Gründung im Jahr 2018 am inländischen E-Auto-Projekt.