TOGG will als Tech-Unternehmen verstanden werden und nicht nur als traditioneller Autobauer. Das sagte TOGG-CEO Gürcan Karakaş am Sonntag gegenüber der Nachrichtenagentur Anadolu. Bei dieser Gelegenheit kündigte er auch ein neues Produkt an. Es sei zwar noch „zu früh, um Informationen zu diesem Thema zu geben“, das türkische Unternehmen plane jedoch demnächst, ein „smartes Gerät“ auf den Markt zu bringen.

Dieses Gerät solle noch vor dem ersten E-Auto des türkischen Autobauers produziert werden, erklärte Karakaş. Nähere Details, um welche Art von smartem Gerät es sich handeln werde, gab der CEO nicht preis.

TOGG arbeitet auch an landesweiter Lade-Infrastruktur

Karakaş erklärte auch, dass das erste TOGG-Serienfahrzeug im letzten Quartal dieses Jahres vom Band laufen werde, sobald die Anlagen in Gemlik für die Massenproduktion bereit seien. Das smarte Gerät soll demnach auch früher erscheinen als das SUV, dessen Markteinführung für das erste Quartal 2023 geplant ist.

Der CEO wies auch darauf hin, dass die Arbeiten für die eigene Schnellladeinfrastruktur begonnen hätten. „Bevor unsere ersten Fahrzeuge die Produktionslinie verlassen, werden wir rund 1000 Schnellladestationen mit 2000 Steckdosen an mehr als 600 Punkten in 81 Provinzen in Betrieb nehmen“, erklärte Karakaş.