Die hessische Landesregierung arbeitet beim Islamunterricht an Schulen wieder mit dem türkischen Islamverband DITIB zusammen. Die Landesregierung nehme nach dem Beschluss des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs (VGH) vom 31. Mai die Kooperation mit DITIB Hessen beim Religionsunterricht im kommenden Schuljahr wieder auf, teilte das Kultusministerium am Mittwoch in Wiesbaden mit.

Das Ministerium hatte die Zusammenarbeit 2020 ausgesetzt. Das höchste hessische Verwaltungsgericht entschied allerdings, dass der Einrichtungsbescheid der Landesregierung von 2012 weiterhin „Bindungswirkung“ habe. Mit diesem hatte das Kultusministerium einen bekenntnisorientierten Islamunterricht an den Schulen in Kooperation mit DITIB Hessen und der Ahmadiyya-Gemeinschaft eingeführt.