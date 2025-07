Polen rügt Äußerungen von Botschafter Melnyk als „inakzeptabel“

Nach Aussagen über die Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN) und deren Führer Stepan Bandera steht Botschafter Melnyk in der Kritik. Ihnen werden Gräueltaten an Polen und Juden in der Zeit des Zweiten Weltkriegs angelastet.