Nach der Äußerung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), wonach Israel im Iran für andere die „Drecksarbeit“ mache, hat der Iran den deutschen Botschafter in Teheran einbestellt. „Nach den schändlichen Äußerungen des deutschen Kanzlers zur Unterstützung der Aggression Tel Avivs gegen unser Land, ist der Botschafter dieses Landes zum Außenministerium einbestellt worden“, berichtete das iranische Staatsfernsehen. Deutscher Botschafter im Iran ist der Diplomat Markus Potzel.

Merz hatte am Dienstag am Rande des G7-Gipfels in Kanada Israels Militäreinsatz gegen den Iran gewürdigt. „Das ist die Drecksarbeit, die Israel macht für uns alle“, sagte der Kanzler dem ZDF. „Ich kann nur sagen, größten Respekt davor, dass die israelische Armee, die israelische Staatsführung, den Mut dazu gehabt hat, das zu machen.“

Die Äußerungen sorgten auch in Deutschland für Kritik, unter anderem vom Koalitionspartner SPD.

Israel hatte in der Nacht zum Freitag einen beispiellosen Großangriff auf den Iran gestartet. Dabei wurden unter anderem Atomanlagen und Militärbasen bombardiert sowie mehrere ranghohe Militärs und Wissenschaftler getötet. Die Angriffe treffen seitdem auch Wohnsiedlungen, unter anderem in der Hauptstadt Teheran. Der Iran reagiert mit Vergeltungsschlägen. Bisher wurde neben Militärbasen auch die Mossad-Zentrale in Tel Aviv anvisiert.

Der Iran bestellte am Mittwoch auch die Schweizer Botschafterin in Teheran ins Außenministerium. Grund seien „verantwortungslose und bedrohende Äußerungen“ von US-Präsident Donald Trump, berichtete das Staatsfernsehen. Die Schweizer Botschaft vertritt die Interessen der USA im Iran. Die Vereinigten Staaten haben keine eigene Botschaft in Teheran.