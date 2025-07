Algerien feiert am Dienstag den 60. Jahrestag seiner Unabhängigkeit nach 132 Jahren französischer Kolonialherrschaft. Die Erinnerungen an jene Zeit trüben trotz symbolischer Gesten Frankreichs immer noch die Beziehungen zwischen Algier und Paris.

Nach einem fast achtjährigen Krieg um die Unabhängigkeit des nordafrikanischen Landes waren am 18. März 1962 die Verträge von Evian geschlossen worden, woraufhin die Waffen schwiegen. Am 5. Juli 1962 wurde die Unabhängigkeit Algeriens erklärt.

Zum 60. Jahrestag ist eine große Militärparade in der Hauptstadt Algier geplant, die erste seit 33 Jahren. Schon am Montagabend stand in der Oper von Algier eine Show auf dem Programm, welche die Geschichte Algeriens nachzeichnet.

Welche Bedeutung die Regierung dem Jahrestag beimisst, zeigt das zu diesem Anlass entworfene runde Logo mit 60 Sternen und der Aufschrift „eine glorreiche Geschichte und eine neue Ära“.

Algerien erlangte die Unabhängigkeit erst nach siebeneinhalb Jahren Krieg, in denen mehrere hunderttausend Menschen getötet wurden. Das Land ist die einzige frühere Kolonie Frankreichs in Afrika, die sich in den 1960er Jahren mit Waffengewalt aus der französischen Vorherrschaft befreit hat.

Paris will sich für Kolonialgeschichte nicht entschuldigen

Frankreich hat bisher „Reue“ und eine „Entschuldigung“ für die Gewaltexzesse während der Kolonialherrschaft ausgeschlossen. Präsident Emmanuel Macron hat sich zwar nach seinem Amtsantritt darum bemüht, mit mehreren symbolischen Gesten die Erinnerungen zu besänftigen. Dennoch vermied der wiedergewählte Macron eine Entschuldigung, um möglichen Schadenersatzforderungen zu entgehen.

Die alten Wunden könnten aber jederzeit wieder aufbrechen. Einem Bericht zufolge hatte Macron im vergangenen Jahr die Frage aufgeworfen, ob Algerien vor der französischen Invasion als Staat existiert habe. Außerdem soll er einem „politisch-militärischen System“ in Algier vorgeworfen haben, die Geschichte umzuschreiben und Hass auf Frankreich zu schüren. Zudem behauptete Macron, die türkischen Osmanen hätten Algerien ebenfalls kolonisiert.

Algerien wies die Erklärungen zurück, warf Paris Geschichtsrevisionismus und Beleidigung des algerischen Volkes vor. Algier berief zudem seinen Botschafter zurück. Dennoch beglückwünschte der algerische Präsident Abdelmadjid Ende April Macron zu seiner Wiederwahl und lud ihn nach Algerien ein.