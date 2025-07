Melih Ziya Sezer, der Besitzer einer der ältesten Apotheken in Istanbul, ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Nach seinem Tod wurde nun bekannt, dass die 120 Jahre alte Apotheke im Stadtteil Moda, die sich seit der osmanischen Zeit bewährt hat, ein Museum werden soll. Das berichtete „Daily Sabah“ am Montag.

Sezer, der jahrzehntelang in der Apotheke Menschen mit seinen Produkten heilte und das Erbe seines Vaters antrat, hatte zuvor erklärt, dass Pharmazie eine Kunst und nicht nur ein Gewerbe sei. Das Schaufenster der historischen Apotheke war nach seinem Tod mit Post-its gefüllt, auf denen „Goodbye Melih Abi“ stand.

Mehr als 70 Jahre als Apotheker tätigDer Apotheker war mehr als 70 Jahre in seinem Beruf tätig. Sezer wurde 1950 Inhaber einer der ältesten Apotheken Istanbuls, die 1902 im malerischen Viertel Moda gegründet worden war. Leider musste Sezer aufgrund seiner anhaltenden gesundheitlichen Probleme seine Apotheke im März schließen, nachdem er ihr sein Leben gewidmet hatte. Er starb am vergangenen Mittwoch an Herzversagen.

Nach dem Tod von Sezer, der auch ehemaliger Präsident der Istanbuler Apothekerkammer war, wurde das Schicksal um die „Yeni Moda Apotheke“ ungewiss. Sein Sohn Dr. Ali Demir Sezer ist Dozent für Pharmazeutische Biotechnologie an der Fakultät für Pharmazie der Marmara-Universität. Nach der Trauerfeier teilte er mit, dass die Apotheke seines Vaters in ein Museum umgewandelt werden soll.

Der Möbelbauer Selahattin Yılmaz, ein Handwerker, der im benachbarten Geschäft von Sezers Apotheke arbeitet, sagte: „Er war 57 Jahre lang mein Freund, er war mehr wie ein Bruder. Wir waren seit 1965 Nachbarn, wir haben all die Jahre zusammen verbracht. Man kann Melih Bey nicht nur als Apotheker betrachten, er war ein echter Wissenschaftler.“

„Die Medizin, die er herstellte, war in der Regel zu 100 Prozent wirksam. Einmal bereitete er ein Medikament für mich zu. Ich hatte Schwielen an den Füßen wegen der Stiefel, die ich während meines Militärdienstes 1963 trug. Vor zehn Jahren sagte ich: ‚Melih, ich habe viele Probleme mit meinen Füßen. Was soll ich tun?‘ Er untersuchte daraufhin meine Füße und gab mir am Abend ein Medikament. Ich habe das Medikament zweimal am Tag angewendet. Dann begannen meine Probleme zu verschwinden. Seit zehn Jahren habe ich keine Probleme mehr mit meinen Füßen“, fügte er hinzu.

Als „Apotheke der Glückseligkeit“ in anderem Viertel gegründetIn einem Interview mit der türkischen Nachrichtenagentur Demirören (DHA) beschrieb Sezer im vergangenen Jahr die Geschichte der Apotheke: „Faik İskender Bey gründete sie zunächst unter dem Namen Eczane-i Saadet (Apotheke der Glückseligkeit) in einem anderen Viertel von Kadıköy. Aufgrund des 1928 erlassenen Restriktionsgesetzes musste eine der beiden Apotheken geschlossen werden und ihr Name wurde in Moda-Apotheke geändert.“

Als er die Apotheke in Moda übernahm, wurde die gesamte Einrichtung, von den Schränken bis hin zu anderen Materialien, in die neue Apotheke gebracht, die von Melih Ziya Sezers Vater gekauft worden war. Ab 1950 führte Melih Ziya Sezer die Apotheke. Nun ist der legendäre Apotheker tot – sein Vermächtnis bleibt.