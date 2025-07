Mit einem gemeinsamen Projekt wollen der Landkreis Eyyübiye in der türkischen Provinz Şanlıurfa und das türkische Kultur- und Tourismusministerium den „Thron des Nimrod“ künftig für Tourismuszwecke zugänglich machen. Am Dienstag verkündete der Landkreis auf seiner Internetseite, dass ein entsprechender Projektvorschlag des Bürgermeisters Mehmet Kuş vom Ministerium angenommen worden sei.

Der „Thron des Nimrod“ in der südöstlichen Provinz Şanlıurfa ist sowohl in historischer als auch in kultureller Hinsicht für Eyyübiye von Bedeutung. Bislang war er jedoch nicht Teil von touristischen Attraktionen in der Region.

Der eigentliche Name der historischen Überreste lautet „Jakob-Kloster“. In der Region setzte sich jedoch die Bezeichnung „Thron des Nimrod“ durch. Dort soll einst der Thronsitz des Herrschers Nimrod gewesen sein. Heute sind an dem Ort Reste von mehreren Räumen sowie Mauern zu besichtigen. Die historischen Überreste befinden sich unweit des Stadtzentrums und sind einfach zu erreichen.