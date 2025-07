Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat am Donnerstag den malaysischen Premierminister Ismail Sabri Bin Yaakob in Ankara empfangen. Türkiye ist entschlossen, die bilateralen Beziehungen zu einer umfassenden strategischen Partnerschaft weiterzuentwickeln, erklärte Präsident Erdoğan auf einer gemeinsamen Pressekonferenz.

Trotz Pandemie bauten Türkiye und Malaysia bilateralen Handel aus

Bei dem Treffen sind laut Präsident Erdoğan die Beziehungen in verschiedenen Bereichen umfassend erörtert worden. Malaysia sei in der ASEAN-Region der größte Handelspartner von Türkiye. Trotz der Pandemie sei das Handelsvolumen zwischen den beiden Ländern allein im vergangenen Jahr um 50 Prozent gestiegen. In Zahlen ausgedrückt sei 2021 die Marke von knapp 3,5 Milliarden Euro überschritten worden.

Angesichts der aktuellen Herausforderungen in den Bereichen Ernährungssicherheit, Energie, Umwelt und Klimawandel beabsichtigten beide Länder, ihre Zusammenarbeit zu verstärken. Neben den bilateralen Themen seien auch globale Fragen wie die Rohingya-Krise und die Islamophobie erörtert worden, erklärte Präsident Erdoğan.Sieben Abkommen unterzeichnet

Im Rahmen des Treffens sind nach Angaben des türkischen Staatsoberhauptes insgesamt sieben Abkommen unterzeichnet worden. Dazu zähle unter anderem auch die Einführung des heimischen Impfstoffs TURKOVAC in Malaysia, teilte Präsident Erdoğan auf der gemeinsamen Pressekonferenz mit.

Laut dem malaysischen Premierminister Bin Yaakob befinden sich Malaysia und Türkiye zudem in der Endphase der Gespräche um die Ausweitung des Geltungsbereichs ihres Freihandelsabkommens. Für den Premierminister ist es der erste Besuch in Türkiye. Bereits am Dienstag traf sich Bin Yaakob in Istanbul mit Vertretern der malaysischen Gemeinde und türkischen Geschäftsleuten. Außerdem besichtigte er den Istanbuler Flughafen Sabiha Gökçen.