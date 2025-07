Türkiye hat in den ersten sechs Monaten dieses Jahres Pistazien im Wert von mehr als 111 Millionen US-Dollar exportiert. Laut den Angaben der „Südostanatolischen Exportverbände“ vom Mittwoch entspricht das einem Plus von 30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Insgesamt waren im vergangenen Jahr für knapp 210 Millionen Dollar Pistazien in 110 Länder ausgeführt worden.

Wichtigster Interessent an den Pistazien aus Türkiye war Deutschland. Demnach wurden in der ersten Jahreshälfte dieses Jahres Pistazien im Wert von mehr als 17 Millionen Dollar aus Türkiye importiert. Kirgisistan und der Irak folgten mit je neun und knapp sieben Millionen Dollar an Ausgaben für türkische Pistazien.

Der Präsident der Handelsbörse von Şanlıurfa, Mehmet Kaya, zeigte sich erfreut über die erreichte Exportquote. „Urfa ist die Stadt mit den meisten Pistazienbäumen. Was die Rendite betrifft, so steht sie in jedem Zeitraum an erster Stelle“, erklärte er. Zweifellos werde Türkiye in den kommenden Jahren einen größeren Platz auf dem Weltmarkt für Erdnüsse einnehmen.