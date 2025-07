Der gewählte Mufti von Xanthi, Ahmet Mete, ist im Alter von 57 Jahren verstorben. Mete, der sich seit einiger Zeit einer Krebsbehandlung unterzogen hatte, starb in den Morgenstunden in seinem Haus im griechischen Xanthi. Der 57-Jährige war eine der führenden Persönlichkeiten der türkischen Minderheit in Westthrakien.

Mete kam 1965 im Dorf Yassıören in Xanthi auf die Welt. Nach seiner Grundschulausbildung in der Istanbuler Gaziosmanpaşa Bekirsami Dede-Grundschule in Türkiye machte er seinen Abschluss am theologischen Gaziosmanpaşa Imam Hatip-Gymnasium.

Nach seiner Ausbildung an der Theologischen Fakultät der Uludağ-Universität schloss Mete 1991 sein Studium an der Islamischen Universität Medina in Saudi-Arabien ab.

Später kehrte Mete nach Westthrakien zurück und arbeitete als Prediger sowie Korankursleiter unter dem Dach des Muftiats von Xanthi. Von 2000 bis 2007 war der Theologe Imam in seiner Heimat Yassıören.

Anschließend wurde Mete zum Mufti von Xanthi gewählt und war zudem Vorsitzender des Ausschusses für Predigt und Beratung der türkischen Minderheit. Mete war verheiratet und hinterlässt drei Kinder.