Türkiye hat am Donnerstag des Diplomaten Dursun Aksoy mit einer Zeremonie in Brüssel gedacht. Türkische Diplomaten nahmen an einer Zeremonie in der Avenue Franklin Roosevelt teil. Dort war Aksoy vor 39 Jahren bei einem Anschlag von einem armenischen Terroristen erschossen worden.

Der türkische Botschafter in Belgien, Hasan Ulusoy, erklärte, Türkiye sei das Land, das die meisten Diplomaten durch Terrorismus verloren habe. Ulusoy machte darauf aufmerksam, dass viele der Diplomaten und ihrer Angehörigen bei Anschlägen armenischer Terrororganisationen getötet worden seien. Es sei bedauerlich, dass die Täter unbestraft blieben.

Wenige Monate vor Ende seiner Dienstzeit ermordetDer Botschafter betonte in seiner Erklärung auch, wie wichtig die Zusammenarbeit gegen den Terrorismus auf internationaler Ebene sei, damit es in Zukunft nicht erneut zu Terroranschlägen komme.

Aksoy wurde 1944 in dem Dorf İslamköy in der südwesttürkischen Provinz Isparta geboren. Im November 1976 trat er in das Außenministerium ein und wurde drei Jahre später als Verwaltungsattaché an die Botschaft in Brüssel berufen.

Der dreifache Familienvater sollte eigentlich im Oktober 1983 in seine Heimat zurückkehren. Am 14. Juli 1983 wurde Aksoy jedoch vor seinem Haus von einem armenischen Terroristen zweimal in den Hals und in die Brust geschossen. Der 39-jährige türkische Diplomat starb noch am Tatort.