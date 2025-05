Der türkische Außenminister Hakan Fidan hat den Ableger der Terrororganisation PKK in Syrien vor einem Ende wie der Terrormiliz Daesh gewarnt. Die PKK/YPG müsse von dort abziehen, „entweder friedlich oder auf eine andere Weise“, so Fidan am Sonntag in der katarischen Hauptstadt Doha. Er hielt dort eine Pressekonferenz mit Katars Premier- und Außenminister Scheich Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

Türkiye werde keine Initiative dulden, die Syriens territoriale Integrität oder Souveränität untergrabe, betonte Fidan. Er forderte die PKK/YPG auf, die Waffen niederzulegen und den Weg für eine Rückkehr zur „Normalität“ freizumachen. Ankara erwarte die Umsetzung der jüngst geschlossenen Vereinbarung zwischen der YPG und der syrischen Regierung zur vollständigen Integration in den Staat.

Mit Blick auf die geschwächte Wirtschaftslage Syriens hob Fidan den Dialog mit Katar über den Wiederaufbau hervor. Notwendig sei zudem die vollständige Aufhebung der internationalen Sanktionen gegen das kriegszerrüttete Land. Ziel sei ein geeintes Syrien, das allen Bürgern gleiche Rechte einräume.