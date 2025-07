Turkish Airlines (THY) hat am Freitag mit 260.000 beförderten Passagieren einen neuen Rekord aufgestellt. An diesem verkehrsreichsten Tag lag bei der Fluggesellschaft die prozentuale Auslastung bei über 87 Prozent, wie THY-Pressesprecher Yahya Üstün am Samstag auf Twitter mitteilte.

Indes wurde die türkische Fluggesellschaft am Donnerstag von der australischen Agentur für Luftfahrt- und Arbeitssicherheit „Airline Ratings“ in die Top 10 der „weltweit reibungslosesten Airlines 2022“ aufgenommen. THY ist laut Ratingagentur in dieser Kategorie die beste Fluggesellschaft in Europa.